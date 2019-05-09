بالفيديو| شمس الكويتية عن ظهورها بـ"قميص نوم": "عاوزني ألبس كيس رز؟"

علقت الفنانة شمي الكويتية، على الانتقادات الموجهة لها، بسبب ظهورها بأحد أعمالها مرتدية "قميص نوم"، قائلة: "كنت بمثل دور ست بيستغلها جوزها عشان القمار والمشروب، وطالعة في بيتي طبيعي هبقى بملابس النوم".

وأضافت "شمس" خلال استضافتها ببرنامج "عايشة شو": "أنا بمثل واحدة مستنية جوزها في أوضة النوم، عاوزينها تلبس إيه؟ كيس رز؟".

واختتمت: "كليبي أنا وقميصي أنا".

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وكانت شمس أكدت أنه يوجد الكثير من المعجبين بها البعض بسبب فنها وأغانيها، والبعض الآخر بسبب آرائها وليس فنها، قائلة: "عمرهم ما سمعولي أي أغنية أصلا".

وأوضحت أن فترة مرضها واحدة من الفترات التي لا تستطيع نسيانها نهائيا، وأثرت عليها بشكل كبير، موضحة أنها ظلت لعام كامل فاقدة للذاكرة، وهو ما أثر على حياتها، مؤكدة: "أنها لا تندم نهائيا على أي فعل قامت بها، حتى وإن كان خطأ، "اللي فات فات خلاص".

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