مي كساب: أنا صدامية.. ووفاة والدتي غيرتني كثيرا

حلت الفنانة مي كساب، ضيفة على حلقة اليوم من برنامج "دراما شخصية" الذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف، ويذاع يوميا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً على راديو "إينرجي".

ويعتمد البرنامج على محاورة الضيف باعتبار حياته هي درامته الشخصية، وبالتالي تتمحور الأسئلة حول الأوقات اللي لعب فيها دور البطولة، وعن التحولات والانكسارات، والأحداث التي يريد حذفها في المونتاج، وفيما يلي أبرز تصريحات مي كساب خلال الحلقة:

- حياة أي شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي، كل شخص لديه الكثير من الأسرار والتحولات والمراحل، لكن حياتي إذا تحولت لعمل درامي "هتبقى اجتماعي درامي كوميدي ساسبنس أكشن".

- الثورة وحبي لزوجي والإنجاب غيروا الكثير في شخصيتي.

- أنا شخصية صدامية "لما بزعل أو بتأثر مش بعرف أكتم، لازم أخرج اللي جوايا وبعدها أنسى".

Advertisements

- أنا المخرج في حياة زوجي "بعمله كل حاجة، أنا بابا وماما وإخواته ومديرة أعماله".

- وجود بعض الأشخاص في حياتي "عبء"، "لما خلفت داليدا كنت حاسة إني لوحدي وكله بيهرب من حواليا".

- أهم ماستر سين في حياتي، هو وفاة والدتي التي أثرت فيّ دينيا "لما نشوف حد قريب مننا بيموت الموضوع بيفرق وخلتني شخصية مؤمنة جدا بالدنيا والآخرة والحساب والعقاب، ولو نميت على حد برجع أستغفر ربنا عشان ماخدش ذنب الكلام".

- "عمري ما لعبت دور مركب.. أنا بسيطة زيادة عن اللزوم ومابعرفش أبقى مركبة".

​