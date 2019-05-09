يتعرض العديد من الأشخاص، لالتهاب العيون، بسبب التأثر بالعدوى الفيروسية، أو الجرثومية، ودخول بعض الكائنات الدقيقة. ويرصد "هن" أعراض التهاب العين: حكة دائمة في العين. الشعور بوجود جسم غريب داخل العين. انتفاخ الجفون. Advertisements الرؤية الغير واضحة. احمرار العين. سقوط الدموع بغزارة. ​

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