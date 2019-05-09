عصير قمر الدين من المشروبات الرائجة في شهر رمضان، والتي تحرص العديد من الأسر المصرية على تقديمه بعد الإفطار.

وقدمت الشيف أميرة شنب، طريقة سريعة لإعداد عصير قمر الدين، خلال تقديمها لبرنامجها "أميرة في المطبخ"، على قناة "سي بي سي" سفرة.

المكونات

- لفة قمر الدين بمقدار 350 جراما.

- 3 أكواب من الماء أو اللبن.

- كوبان من السكر.

- ثلج.

طريقة التحضير

- تقطيع قمر الدين إلى شرائح أو مكعبات أو قطع صغيرة حتى يسهل ذوبانه.

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- وضع "قمر الدين" في ماء ملغي على النار، حتى يصل إلى سُمك مناسب.

- خلط قمر الدين بالسكر، ثم اضرب المزيج في الخلاط.

- ترك عصير قمر الدين حتى يبرد.

- يمكن وضع الثلج على العصير عند تقديمه للضيوف.

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