أيتن عامر تكشف سبب اعتداء علا غانم عليها في "الزوجة الثانية"

كشفت الفنانة أيتن عامر، السبب وراء قيام الفنانة علا غانم، بضربها بالقلم خلال مسلسل "الزوجة الثانية"، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت "عامر": "السيناريو كان مكتوب إن علا غانم تنزل من فوق تقولها إيه اللي جابك هنا، وتقوم بضربي بالقلم مرة واحدة على وجهي، فأنا هتخض، فالمصور يأخذ الرأكشن بتاعي، وبعدين أجري وهي تشدني من شعري، فهي أول ما ضربتني بالقلم وأنا بدي الرأكشن لاقيت القلم التاني نازل على وشي".

وتابعت: "أنا بقول إن إحساسها خانها أثناء التمثيل، ومزعلتش منها".

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