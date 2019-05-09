الامارات | بيدرو المودوفار.. حاضر بـ «الألم والمجد» في مهرجان سيدني

شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو المودوفار.. حاضر بـ «الألم والمجد» في مهرجان سيدني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان سيدني السينمائي عن برنامجه للدورة التي ستبدأ في يونيو المقبل، إذ سيتصدر المخرج الإسباني بيدرو المودوفار المنافسة في أبرز جائزة بالمهرجان. وفي نسخته الـ66، سيعرض المهرجان 307 أفلام من أكثر من 55 دولة، بينها 33 فيلماً يتم عرضها للمرة الأولى، و79 فيلماً تسجيلياً، وفقاً لما قاله المنظمون أمس.

ويبدأ المهرجان فعالياته في الخامس من يونيو المقبل، بعرض فيلم «بالم بيتش» وهو من الدراما الكوميدية، ويقوم ببطولته برايان براون وسام نيل وريتشارد غرانت وجريتا سكاشي، ومن إخراج الأسترالية رايتشل وارد. ولم يعلن بعد عن الفيلم الذي سيعرض في ختام المهرجان.

وقال المنظمون إن المنافسة الرسمية للمهرجان ستمنح 60 ألف دولار أسترالي (42 ألف دولار أميركي) نقداً «للسينما الجريئة والعصرية والشجاعة».

ويتنافس هذا العام 12 فيلماً في المنافسة الرسمية، بينها فيلم «الألم والمجد» أو (بين أند جلوري) للمخرج المودوفار، وفيلم «الطفيل» أو (باراسايت) للمخرج الكوري بونغ جون هو. وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان، في ختام فعالياته المقرر في 16 يونيو المقبل.