الامارات | 10 متنافسين يخطبون بلغة كونفوشيوس في جامعة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 متنافسين يخطبون بلغة كونفوشيوس في جامعة زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم «معهد كونفوشيوس»، في جامعة زايد، مسابقة «الجسر الصيني الثامن عشر»، التي تنافس فيها تسع طالبات وطالب واحد في إتقان اللغة الصينية، يمثلون أربع جامعات في الدولة.

أقيمت المسابقة في فرع الجامعة بأبوظبي، بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ني جيان، ونائب مدير الجامعة المشارك رئيس الشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالمحسن أنسي، وعائلات الطلبة المتسابقين، وأعضاء من الجالية الصينية.

وضمت قائمة المتسابقين خمس طالبات من جامعة زايد، يمثلن حرميها في أبوظبي ودبي، واثنتين من جامعة نيويورك أبوظبي، واثنتين من جامعة السوربون أبوظبي، وطالباً واحداً من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد السفير الصيني أهمية هذه المنافسة، التي تشجع الطلبة على تعلم اللغة الصينية، واستكشاف حضارتها الغنية، ما يعزز مبادرات التبادل الثقافي بين البلدين. وأضاف أن العديد من الطلبة الصينيين يتعلمون اللغة العربية في جامعة زايد، ونحن بدورنا نقوم بتدريس اللغة الصينية للطلبة المحليين بين أقرانهم الصينيين.

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وتابع «هذه التجربة عملية فريدة من نوعها لتبادل ثقافاتنا ولغتنا، ما يزيد بدوره أوجه التعاون المشترك بين البلدين».

من جانبها، قالت مديرة معهد كونفوشيوس في جامعة زايد، دو وي، إن تعلم اللغة الصينية ارتفع في دولة الإمارات، بعد أن وسّعت وزارة التربية والتعليم رقعة تدريسها في المدارس الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن الفائز سيمثل دولة الإمارات في المنافسات النهائية التي ستقام في الصين، وتضم متسابقين آخرين من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن المهمة الرئيسة في معهد كونفوشيوس، تتمثل في توفير اللغة والثقافة والعمل كجسر، لتسهيل التعاون المثير للإعجاب بين البلدين.

وتنافس الطلبة المتسابقون في إلقاء خطاب باللغة الصينية حول عام التسامح، ثم انتقلوا إلى الاختبارات النظرية للإجابة عن بعض الأسئلة حول التاريخ الصيني، وبعدها قدموا عروضاً عملية تتعلق بالمهارات الصينية التقليدية، من خلال العزف على الآلات الموسيقية والخط والفنون والشاي الصيني، وتقاليد تحضير البخور، وتقديمه في المناسبات المختلفة.

وفازت بالجائزة الأولى آتوكا جو، الطالبة في جامعة نيويورك أبوظبي، وتقاسمت الجائزة الثانية نورة الجوهاني الطالبة في جامعة السوربون أبوظبي، وفيرونيكا رادينورشا، الطالبة في جامعة نيويورك أبوظبي. فيما ذهبت الجائزة الثالثة إلى: روضة الهاملي الطالبة في جامعة السوربون أبوظبي، وخلود سعيد المنهالي ومريم أحمد المري، الطالبتين في جامعة زايد، بينما تم منح بقية المتسابقين جوائز تشجيعية.