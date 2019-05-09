الامارات | الأمير تشارلز للألمان: مستقبلنا متشابك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز للألمان: مستقبلنا متشابك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، في برلين، إن العلاقات بين بريطانيا وألمانيا ستظل وثيقة في المستقبل، في إشارة واضحة إلى حالة عدم اليقين الراهنة، بشأن خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف تشارلز: «مهما كان شكل العلاقات بيننا في المستقبل، وبغض النظر عما يتم التفاوض والاتفاق عليه بين الحكومات والمؤسسات، فإنه يبدو جلياً لي أكثر من أي وقت مضى أن الروابط بيننا ستصمد، ويجب أن تصمد».

وفي كلمته، التي تحدث خلالها بالإنجليزية والألمانية، لم يشر الأمير تشارلز إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالاسم، لكنه تحدث كثيراً عن جذور عائلته في الأرستقراطية الألمانية. وأضاف «نحن أصدقاء وشركاء طبيعيون، تربطنا تجارب ومصالح وقيم مشتركة، ومستقبلنا متشابك إلى حد بعيد».

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وكان الرئيس الألماني، فرانك - فالتر شتاينماير، قد استقبل، أول من أمس، الأمير تشارلز في العاصمة الألمانية برلين. وقدم شتاينماير للأمير دمية على شكل دب، بمناسبة ولادة حفيده الرابع، أول من أمس، وذلك بحسب ديوان الرئاسة الألماني، أمس، في برلين.

يشار إلى أن هذا الحفيد هو الابن الأول للأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل. وسيكون هذا المولود هو السابع في سلسلة خلافة العرش البريطاني، ومن المتوقع أن يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية.

يشار إلى أن الأمير تشارلز وصل إلى ألمانيا، بصحبة قرينته كاميلا، في زيارة تستمر حتى الغد.