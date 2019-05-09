الامارات | إبداعات الخط العربي تثري الأجواء الرمضانية في «دبي مول»

شكرا لقرائتكم خبر عن إبداعات الخط العربي تثري الأجواء الرمضانية في «دبي مول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتيح «دبي مول» لضيوفه، خلال شهر رمضان المبارك، استكشاف القيم والتقاليد الرمضانية الأصيلة، من خلال عرض مجموعة مميزة من أعمال الخط العربي، لعدد من الفنانين الموهوبين.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يستضيف فيها «دبي مول» معرضاً لفن الخط العربي، ما من شأنه أن يمنح الزوار تجربة ملهمة من وحي أجواء الشهر الفضيل. ويعرض المركز أعمالاً فنية لخطاطين مبدعين، تضم آيات قرآنية حول قيمة التسامح بلغات مختلفة.

وتعزيزاً للوعي والتنوع الثقافي، يشارك «دبي مول» في مبادرة «رمضان دبي»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للاحتفاء بروح الشهر الفضيل، من خلال عرض العادات والتقاليد الإسلامية من مختلف الثقافات.

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وخلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري، سيحظى ضيوف «دبي مول» بمشاهدة عرض للخط العربي الضوئي، يضم أعمالاً للفنان كريم جباري، الذي اختارته الجائزة الدولية للفن العام (IAPA)، بين أفضل فناني الأماكن العامة في العالم. وتتضمن أعمال جباري نصوصاً مكتوبة بالخطين الكوفي والمغربي، تنطوي على درجة عالية من التعقيد والاهتمام بأدق التفاصيل.

كما تعرض مجموعة «آرت نور» لوحات فنية لأسماء الله الحسنى، ما يتيح للضيوف استكشاف قيم شهر رمضان.

ويعرض «دبي مول» المكعب التقني التفاعلي للقرآن الكريم من هيئة دبي للثقافة، الذي يتيح للضيوف اختيار آية قرآنية من مكتبة «دبي للثقافة»، وإنشاء نسخة مخطوطة عنها باللغة العربية ولغات أخرى. ويمكن للزوار، أيضاً، اختيار خمس آيات حول التسامح مخطوطة بأربعة أشكال من الخط العربي، ومتاحة للترجمة إلى ست لغات. وابتداءً من 15 إلى 27 الجاري، تستضيف قاعة بلومينغديلز المكعب العملاق، الذي سيلهم الضيوف للتعرف إلى القرآن الكريم، من خلال تجربة تقنية فريدة من نوعها.

واحتفاءً بشهر الخير، سيزدان «دبي مول» بالزخارف والأشكال الرمضانية، مثل الأهلّة والنجوم والفوانيس والإبل الذهبية.