الامارات | «إرثي» يعرّف الإيطاليين بـ «التلي» الإماراتي في «تورينو للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إرثي» يعرّف الإيطاليين بـ «التلي» الإماراتي في «تورينو للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إرثي للحِرف المعاصرة، عن مشاركته في معرض تورينو الدولي للكتاب، ضمن وفد رسمي يمثل الشارقة التي تشارك بصفتها «ضيف شرف» المعرض، الذي يقام خلال الفترة من التاسع إلى 13 مايو الجاري في مدينة تورينو الإيطالية.

ويقيم المجلس ضمن جناح الشارقة منصة متنقلة تقدم فيها حِرفيّات برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية التابع للمجلس، عروضاً حية لحِرفة التلي الإماراتية التقليدية، كما يمكن للزوار تجربة صناعة جدائل التلي بأنفسهم بعد أن يتعلموا أسلوب التلي (ساير ياي)، الذي يعني في الدارجة الإماراتية (ذهاب وإياب)، حيث ستصنع الحِرفيات سجادة من الجدائل التي نسجها الزوار.

ويعرض المجلس في جناح الإمارة طوال أيام المعرض فيديو يعرّف بحرفة التلي، ويستعرض الحياة المهنية لحِرفيات مركز بدوة.

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وقالت مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ريم بن كرم: «يشرفنا أن نشارك في معرض تورينو الدولي للكتاب ضمن وفد إمارة الشارقة كضيف شرف، إذ تؤكد هذه المشاركة التزامنا بنقل التراث الإماراتي إلى العالم، وحرصنا على الحفاظ عليه من خلال تقديم الحِرف الإماراتية التقليدية خلال المعرض، وتسليط الضوء على قصص نجاح الحِرفيات اللواتي أبدعن تلك الحِرف، ويعملن على صونها للأجيال المقبلة».

وأضافت: «تأتي مشاركتنا في معرض تورينو الدولي للكتاب، استكمالاً لما حققناه من نجاح في معرض ساو باولو الدولي للكتاب عام 2018، حيث لاقت عروض الحِرف إقبالاً واسعاً وتفاعلاً إيجابياً من جميع الزوار، ونتطلع خلال مشاركتنا في معرض تورينو هذا العام لإطلاق مشروع جديد أمام الحضور، الأمر الذي يمثل فرصة مهمة لنا لتعريف المؤسسات الحِرفية والمصممين والفنانين المختصين في إيطاليا بنشاطات مجلس إرثي، وبحث سبل التعاون المشترك».