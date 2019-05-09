الامارات | محمد بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في «قصر الوطن»، مساء أمس، جموع المواطنين وكبار المسؤولين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الجميع بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تنعم بالخير والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

فقد استقبل سموه عدداً من الشيوخ والوزراء وكبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومختلف الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، وممثلي وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي، بجانب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس التنفيذي في أبوظبي وغرف التجارة والصناعة في الدولة.

حضر الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة التنفيذية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي.