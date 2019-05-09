شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطور اليابان الجديد يظهر بالزي التقليدي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الإمبراطور الجديد، ناروهيتو، وزوجته الإمبراطورة ماساكو، أمس، بالزي الياباني التقليدي أثناء تأدية طقوس دينية، وذلك في مناسبة تسبق احتفالين مهمين هذا العام.
وأظهرت الصور، التي نشرها البلاط الإمبراطوري، ناروهيتو وهو يرتدي زياً باللون البني وقبعة سوداء طويلة، أثناء الطقوس التي أقيمت في القصر الإمبراطوري، بينما ارتدت ماساكو ثوباً باللونين الأخضر والقرمزي بأكمام طويلة.
وورث الإمبراطور الجديد (59 عاماً) العرش في الأول من مايو الجاري، بعد يوم من تنازل والده أكيهيتو عن منصبه، ليكون أول إمبراطور يفعل ذلك خلال قرنين من الزمان.
وستجري مراسم تتويج ناروهيتو بحفل يقام في 22 أكتوبر المقبل، ستدعى له مئات الشخصيات الأجنبية. وسيعقب هذا احتفال عيد الشكر الكبير، يومي 14 و15 نوفمبر المقبل، حيث يستعرض ناروهيتو بشائر محصول الأرز الجديد ويصلي من أجل السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إمبراطور اليابان الجديد يظهر بالزي التقليدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.