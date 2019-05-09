الامارات | «ديزني» تؤجّل «أفاتار 2».. وتكشف عن مواعيد «حرب النجوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» تؤجّل «أفاتار 2».. وتكشف عن مواعيد «حرب النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّلت شركة والت ديزني موعد صدور الجزء الجديد من الفيلم الذي حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر «أفاتار»، للمخرج الشهير جيمس كاميرون، لمدة عام حتى ديسمبر 2021، وأعلنت مواعيد عرض أفلام جديدة من سلسلة «حرب النجوم» (ستار وورز)، أولها في ديسمبر 2022.

وحصلت «ديزني» على حقوق إنتاج «أفاتار» وأفلام أخرى عديدة، من خلال شرائها أصولاً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الآونة الأخيرة، من شركة «فوكس» المملوكة لروبرت مردوك، وعززت بذلك موقفها المهيمن في دور العرض.

وفيلم «أفاتار 2» هو الجزء الثاني للفيلم الناجح الذي حقق أعلى الإيرادات على الإطلاق في تاريخ السينما، والذي صدر عام 2009. وكان من المقرر أن يصل الجزء الجديد إلى دور العرض في عام 2014، لكن ذلك تأجل أولاً حتى عام 2017 ثم إلى ديسمبر 2020.

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وبناء على الموعد الجديد، ديسمبر 2021، أخّرت «ديزني» عرض أفلام «أفاتار 3» حتى ديسمبر 2023، و«أفاتار 4» إلى ديسمبر 2025، و«أفاتار 5» حتى ديسمبر 2027.

وقالت ديزني، أول من أمس، إنها ستعرض وسط أفلام «أفاتار» أفلاماً جديدة من سلسلة «حرب النجوم» في ديسمبر من أعوام 2022 و2024 و2026.