تعرَّف على مستحضرات الحلاقة الأساسية من "شانيل"

تُعد الحلاقة هي فن راقٍ يجب على كل رجل عصري وأنيق ومتطور أن يتقنه، وفي الوقت الذي أصبحت فيه اللحى والسوالف والشوارب عناصر حقيقية تحدد أسلوبك، يعد تحديد شعر الوجه طريقة للتعبير عن الذات وفرض شخصية الفرد.

وابتكرت شانيل "CHANEL" مستحضرين جديدين للحلاقة خصيصًا لهؤلاء الرجال: كريم BLEU DE CHANEL للحلاقة ومرطب BLEU DE CHANEL2 في 1 للوجه واللحية.

ويمكن دمج المستحضرين بسهولة مع روتين الحلاقة اليومي الخاص بك. ويمنح كل مستحضر منهم حلاقة دقيقة، وبشرة فائقة النعومة والترطيب. كما يزيد من الأثر العطري لعبير BLEU DE CHANELالخشبي.

كريم الحلاقة

يوفر كريم الحلاقة BLEU DE CHANEL، بفضل ملمسه الناعم الشفاف، حلاقة دقيقة، فيمكن رؤية خط اللحية بوضوح تام، ويكون التحكم أفضل أثناء الحلاقة.

ويتميز هذا المستحضر بتعدد استعمالاته، فيلبي كل الاحتياجات المتعلقة بالحلاقة، كما يترك البشرة ناعمة ومنتعشة. وللحصول على حلاقة دقيقة، تنساب التركيبة على البشرة مانحة نتائج مثالية.

ولتهذيب اللحية أو الشارب، تسمح التركيبة الشفافة بتحديد مكان وضع الشفرة بدقة، وبالتالي إتقان أي شكل تريد، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مثاليًا للحفاظ على الخطوط مرسومة "خط العنق، الوجنتين، إلخ".

طريقة التطبيق

بلل الوجه بالماء الدافئ،ثم ضع كريم الحلاقة BLEU DE CHANEL بتدليكه مع عمل حركات دائرية. ابدأ الحلاقة في اتجاه نمو الشعر.

وعند الانتهاء من الحلاقة، اشطف البشرة بالماء البارد وأزل الكريم الزائد عنها، ثم جففها. وفي النهاية، ضع بلسم BLEUDECHANELلما بعد الحلاقة.

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مرطب 2 في 1 للوجه واللحية

مرطب BLEUDECHANEL2 في 1 للوجه واللحية هو مستحضر لا غنى عنه للاستخدام اليومي للرجال.

وصمم خصيصًا للرجالالملتحين وذوي الشوارب أو الذين يرغبون في حلاقة دقيقة. ويرطب البشرة ويعطرها، كما يمنحها نعومة ومظهرًا مرتبًا.

وتنساب تركيبته الجل الخفيفة على الوجه بسلاسة بدون ترك أي بقايا على شعر الوجه.

وتنعم البشرة بذلك براحة وتصبح ناعمة، كما يصبح التحكم في اللحية أسهل بكثير.

طريقة التطبيق

ضع المرطب 2 في 1 للوجه واللحية على بشرة نظيفة وجافة لتعزيز عبير العطر أكثر.

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