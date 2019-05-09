"آرماني كود" يُطلق عطره الجديد لعام 2019 لجاذبية شخصية حقيقية

أُطلق عطر Armani Code في عام 2004 وقد اقترن اسمه من فوره بالثقة والسحر وجاذبية الشخصيّة الذكورية. وتكشف Armani Code، أسطورة الجاذبية، في عام 2019 عن عطر جديد آسر هو Armani Code Absolu.

جاذبية شخصيّة حقيقية

ويجسّد عطر Armani Code Absolu رؤية جديدة للجاذبية الذكورية، وهو موجّه للرجل الذي يتمتّع بقدرٍ متساوٍ من الذكاء والجرأة.

وإلى جانب جاذبيته الشخصية التي لطالما كانت السمة المميّزة لعطورArmani Code الرجالية، فإنّه يستميل الآخرين بالراحة التي يشعر بها في المواقف الاجتماعية، وروحه الساخرة، وأناقته. باعتباره التجسيد العصري لتحقيق الذات وقوّة الشخصيّة، يُتقن هذا الرجل فنّ الجاذبية خير إتقان، ويتحلّى على الدوام بالصدق والجرأة.

ويُعد Armani Code Absolu هو الإضافة الأحدث إلى مجموعة العطور الشهيرة، وفيه تجتمع حماسة اللقاء والأناقة العصريّة للشخصيّة الأكثر سحرًا، شخصيّة رجل Armani Code.

تعريف جديد للذكورية

عطر Armani Code Absolu للرجال عطرٌ شرقيّ جريء يقوم على أساس عطر Code الكلاسيكي الذي تمّ تعزيزه وأُضفيت عليه لمسات دافئة.

وابتكر صانع العطور أنطوان ميزونديو "من شركة Givaudan"، مرّة جديدة، تحفة ساحرة. إبداع عطريّ عميق ومفعم بالحيوية، يواصل كسر القواعد ويجسّد هذه المرة صياغة أكثر شاعريّة وتميّزًا.

وتفوح مقدّمة العطر بالنفحات الحيوية للمندرين الأخضر والتفاح، التي تمهّد لقلب عطري تتناغم فيه نسمات زهر البرتقال وجوزة الطيب وبذور الجزر لتضفي لمسة شاعريّة جديدة قبل أن يكشف عبير فول التونكا، المكوّن المميّز لعطور Armani Code، عن جانب أكثر غنىً بفضل تناغم الرَّم الآسر الذي يمنح العطر عمقًا وازدواجية. أمّا القاعدة فتبعث موجة غامرة من الفخامة الدافئة والذكورية بفضل لمسة جلد السويد، وقوة فول التونكا، وحلاوة الفانيليا الملوّنة.

ويقوم عطر Armani Code Absolu على توازن كامل بين الانتعاش المتلألئ والأناقة اللافتة والشاعرية الذكورية. وهو يجسّد أقصى درجات السحر والجاذبية الشاعرية من بين عطور مجموعة Armani Code.

التصميم الكلاسيكي خضع للتعديل

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يسهل التعرّف على قارورة Armani Code الأنيقة بخطوطها المبسّطة التي تتميّز بها لمسة Armani.

أمّا بالنسبة إلى قارورة Armani Code Absolu فقد عُدّل تصميم القارورة الأصلية المصقولة، حيث ازداد حجم الزجاج، كما غُلّفت بلون ذهبي رائع يرمز إلى الأناقة الدائمة.

ويحمل الغطاء المطليّ باللون الأسود اللامع علامة Giorgio Armani، وهو يحجب زرًّا بخاّخًا ذهبيّ اللون. وتحت الغطاء مباشرة، يتميّز عنق الزجاجة بالملمس الأنيق لحزام أسود يذكّر بالعنصر الأساسي الشهير في البدلات الرسمية: الكمربند.

جميع أوجه الجاذبية

مع انضمام عطر Armani Code Absolu إلى مجموعة عطور Armani Code، باتت هذه الأخيرة تضمّ أربعة عطور ذكوريّة:

Armani Code

Armani Code Colonia

Armani Code Profumo

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