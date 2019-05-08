بالفيديو| بسبب "مقلب وسخرية".. أصل الخلاف بين ريهام سعيد وأيتن عامر

مشادة كلامية، فجرتها الفنانة أيتن عامر، مع الإعلامية ريهام سعيد، بعدما وجهت لها رسالة، خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث قالت الفنانة إنها ليست على خلاف مع ريهام، موضحة أن تقليدها لها في أحد المسلسلات الكوميدية كان من قبيل الضحك وليس تصفية حسابات كما زعم البعض، مضيفة: "أنا السنة اللي قبل ما قلدتها في المسلسل ده كنت حاضرة عيد ميلادها".

وأضافت "عامر"، أن ريهام سعيد من الناحية الفنية تُعد ممثلة جيدة ولكن "محتاجة تشتغل على نفسها كويس وتروح ورش فنية عشان تتعلم اللهجات خاصة إنها قدمت أكثر من حاجة في دور سيدة صعيدية"، متابعة: "خبرة ريهام سعيد في الفن قليلة، ومحتاجة تشتغل على نفسها".

الأمر الذي دفع الإعلامية ريهام سعيد للرد، حيث نشرت عبر حسابها على "الإنستجرام" قائلة: "أيتن عامر مش هارد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة وعشان ردي هايوجعك وأنا ماتعودتش أوجع حد، بس انتي صعبانة عليا".

وتفاعل العديد من متابعي الثنائي على الكلام المتداول، متسائلين عن أصل الخلاف، وسببه، ويرصد "هُن" عدة مواقف سابقة، أشعلت الخلاف بينهن:

مقلب وصل للبكاء:

حلت الفنانة أيتن عامر، ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد، والفنان سعد الصغير، ببرنامج المقالب "من غير زعل" في رمضان 2013، وقامت الإعلامية، بتوجيه بعض الأسئلة، والكلمات للأخيرة، التي وصفتها بـ"الاستفزازية"، في إطار المقلب، الأمر الذي دفع الفنانة للبكاء، ومغادرة الحلقة، قبل أن تعلم بحقيقة البرنامج.

Advertisements

وعقب مرور عامين، صرحت أيتن بأنه لا يوجد خلافات بينها وبين ريهام سعيد، قائلة: "مفيش زعل وقابلتها وسلمت عليها".

وأضافت خلال حديثها مع أروى، ببرنامج "الليلة دي": "مبحبش برامج المقالب، ولا بقبل أطلع فيها".

تقليد ساخر:

عادت الفنانة أيتن عامر، تشعل العلاقة بينها وبين الإعلامية، بعدما أقدمت على تقليدها في إحدى حلقات البرنامج الساخر، snl بالعربي.

وظهرت أيتن وهي تقوم بدور مذيعة بشعرها الأشقر، ذات الخصلات الفاتحة، وهي تدير حوارا داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وهي تطالب أحد المتواجدين بالاعتراف بأنه لا يتبع الأنظمة الغذائية السليمة، وعند رفضه، تحضر ابنه الذي يعترف عليه، لترد قائلة: "حاسس بالذنب.. أنا مش هتأثر بيك أنا جامدة".

الأمر الذي ربطه رواد "السوشيال ميديا" حينها بالإعلامية، ريهام سعيد، زاعمين أنها تسخر منها.

​