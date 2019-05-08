يحمل الاعتزاز بأبويه..تعرف على معنى الاسم الغريب لابن الأمير هاري وميجان

أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، أن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، أطلقا على مولودهما الأول الملكي الجديد اسم "آرتشي هاريسون مونتباتن - ويندسور"، ويعتبر المولود الجديد هو ثامن أبناء أحفاد الملكة إليزابيث والسابع في ترتيب الولاية على العرش.

ويعتبر اسم المولود آرتشي هاريسون ماونتباتن ويندسور، بين الأسماء الغريبة في العائلة المالكة، بسبب التركيبة الغريبة لهذا الاسم الذي أثار حالة من التعجب عن معناه بين العائلة المالكة.

وأوضحت مجلة "People" الأمريكية، إن اسم آرتشي هو تصغير لاسم آرتشيبولد، وهو يعني الصادق والجريء والشجاع، وهو اسم أيضًا يعبر عن اعتزاز والدته ميجان ماركل بثقافتها الأمريكية.

أما الاسم الثاني هاريسون، فهو يعني باللغة الإنجليزية Harry's Son أي "ابن هاري"، ويعتبر ذلك أمر لطيف يعبر عن اعتزاز الأمير هاري بمولوده الأول، أما عن الجزء الثالث من الاسم أو اللقب "ماونتباتن ويندسور" فهو يعتبر نزولًا على التقليد البريطاني بمنح هذا اللقب لكل المولودين من نسل الملكة إليزابيث الثانية ملكة انجلترا.

ويذكر أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نقلت عن قصر بانكجهام تأكيده، في بيان، أن المولود الملكي الجديد لن يتم منحه أي ألقاب شرفية، بناء على طلب الأمير هاري وزوجته ميجان، وأصدر القصر هذا الإعلان بعد ساعات من التقاط الصور الأولى للطفل مع والديه في أول ظهور له أمام وسائل الإعلام.

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وكان الأمير هاري ظهر مع زوجته ميجان ماركل، مع نجلهما، بعد عزلتهما وقضاء يومين بعد ولادة "ميجان"، ليقدما رضيعهما للعالم وسط ترقب الكثيرون للحدث الملكي.

والتقط الأمير هاري مع زوجته عددًا من الصور بقاعة "سانت جورج" بـ"وندسور كاستل"، بعد يومين فقط من ولادة الطفل الملكي.

وفي أول تصريحات علنية لها منذ الولادة، قالت ميجان: "سحر، أمر مدهش للغاية، لدي أفضل رجلين في العالم، أنا سعيدة حقًا، وابنى له أجمل مزاج، وهادئ"، فيما ضحك كلاهما، ورد هاري بقوله: "لا أعرف من أين ورث هذا الهدوء".

وظهر الطفل الملكي في صور ألتقطت له خلف الأبواب المغلقة، بوجود مجموعة صحفية صغيرة ضمت مراسل واحد ومصور واحد و3 أفراد مشغلي الكاميرا، ومصور الزوجين الخاص ومصور صحفي منزلي، وردًا على سؤال شعور هاري بالأبوة، قال هاري: "أمر رائع، الأبوة والأمومة أشياء مدهشة، لم يمر سوى يومين ونصف ولكننا مسرورون للغاية لامتلاكنا مصدر فرح خاص بنا".

وأضاف هاري: "الكل يقولون بإن الأطفال يتغيرون كثيرا على مدار أسبوعين، نراقب ذلك بشكل رئيسي كيف تحدث عملية التغيير تلك، ولكن نظراته تتغير كل يوم".

وأكد الزوجان إنهما على وشك زيارة الملكة، إليزابيث الثانية، بالقلعة للقاء حفيدها.

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