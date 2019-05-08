دينا فؤاد في رسالة رثاء لوالدها: "ضهري انكسر من بعدك"

وجهت الفنانة دينا فؤاد، رسالة إلى والدها رحمه الله، قالت فيها: "ضهري اتكسر من بعدك.. الدنيا كانت حاجة وأنت موجود وبقت حاجة تانية بعد ما أنت مشيت.. وأنا ما كنتش حاسة بقيمتك".

وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها في برنامج "رسايل"، الذي يُعرض على إذاعة نجوم إف إم، مع الإعلامية جيهان عبد الله، أن والدها كان يخشى عليها من دخول الوسط الفني، حيث كان والدها رحمه الله يعتبر الوسط الفني مُختلفا عما تّربت عليه ولم تكن تعرف أبعاده.

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