أيتن عامر تكشف تفاصيل مشاجرتها مع "قمر" في فيلم "حصل خير": قعدت أضحك

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن المشاجرة التي وقعت بينها وبين الفنانة قمر، خلال تصوير فيلم "حصل خير"، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت "أيتن" إن قمر كانت من المفترض أن تؤدي مشهدا طويلا، ووقعت في أخطاء كثيرة خلال هذا المشهد، الأمر الذي أزعج المنتج أحمد السبكي، فصاح عاليا: "يا أيتن، قوليلها الكلمة دي تتقال إزاي"، موضحة أنها قامت بمساعدة قمر في هذا الخطأ من أجل تجاوزه.

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وأوضحت أن قمر فشلت للمرة الثانية في قول الجملة، فصاح أحمد السبكي مرة أخرى: "ما تعلميها بقى متبخليش عليها"، موضحة أن أسلوب السبكي استفز قمر للغاية فقامت بضربها في كتفها ومغادرة اللوكيشن واتجهت إلى الغرفة الخاصة بها من أجل الخروج من الفيلم.

وعن رد فعلها، قالت: "أنا قعدت أضحك لأني راعيت ظروفها وراعيت قد إيه الكلمة ضايقتها"، مضيفة: "لو شمتانة فيها مكنتش روحت قولتله متمشيهاش لما كان عاوز يمشيها في بداية الفيلم".

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