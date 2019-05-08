فيديو| أحمد كريمة يوجه رسالة إلى المتكاسلين عن العبادات في شهر رمضان

تتساءل العديد من الأمهات المسلمات عن حكم تكاسل أبنائهن عن العباءات في شهر رمضان، والانصراف إلى الترفيه أو النوم.

أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن رمضان هو شهر الطاعات والعبادات، وخاب وخسر من لم يتقرب إلى الله في تلك الأيام المعدودات، في برنامج "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في".

واستشهد كريمة، بحديث نبوي للبرهنة على خسارة المتكاسلين عن العبادات في رمضان، قائلًا: "صعد رسول الله المنبر، فلما رقي عتبة قال: (آمين)، ثم رقي أخرى فقال: (آمين).. ثم رقي عتبة ثالثة فقال: (آمين)، قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر، فقلت: آمين..آمين..آمين، فقال: (إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان، فلم يغفر له، فدخل النار؛ فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، ومن أدرك أبويه أو أحدهما، فلم يبرهما، فمات، فدخل النار؛ فأبعده الله، قل:آمين.. فقلت: آمين، ومن ذكرت عنده، فلم يصل عليك، فمات، فدخل النار؛ فأبعده الله، قل: آمين.. فقلت: آمين).

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله عن التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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