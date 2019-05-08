شاركت خطيبة المطرب أحمد جمال، الإعلامية السعودية ديانا خميس متابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ببوستر مسلسل الفنان محمد إمام الجديد "هوجان".
وأرفقت ديانا صورة البوستر بريالة وجهتها لبطل المسلسل قائلة، "مسلسلات رمضان يعني #محمد_امام بالنسبة لي "هذا الشبل من ذاك الأسد".
وتفاعل متابعو ديانا معها عبر إعادة المشاركة والتعليقات، والتي جاء من بينها "المسلسل دا تحفة بصراحة"، و"والله إنى أعجبت باختيارك للمسلسل انتى ذوقك عالي يا ديانا".
وبدورها، ردت ديانا على أحد التعليقات قائلة: "محمد إمام مخلص ونشيط في عمله لذلك كل سنة بيبهرنا بكل ما هو جديد".
يذكر أن مسلسل "هوجان" الذي يعرض رمضان الحالي من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعبير صبري، وعايدة رياض.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة أحمد جمال توجه رسالة لـ"هوجان" عبر "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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