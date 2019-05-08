بالفيديو| أيتن عامر تنهار باكية بسبب مرض ابنتها: مقدرتش أسيب الشغل وأروح لها

دخلت الفنانة أيتن عامر، في نوبة من البكاء على الهواء خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أثناء حديثها عن مرض ابنتها أثناء تصويرها أحد الأفلام، ولم تستطع أن تذهب لها وتترك العمل، حيث قالت "أنا مش بخاف من حد"، على حد وصفها.

وأضافت "عامر": "أمي كلمتني قالتلي بنتك تعبانة ودرجة حرارتها 39.5 ومش بتنزل أبدا واديت لها كل المخفضات للحرارة، وحططها تحت الشاور، في الوقت ده أنا كنت بصور في يوم مهم جدًا لفيديو الدعائي للفيلم، لو مشيت الفيلم يخسر نص مليون جنيه وكمان ممكن يلبسوني الفلوس دي".

وأشارت إلى أنها تواصلت مع زوجها على الفور "عز"، وكان هو أيضًا يُصور جزءا من مشاهد مسلسل "الوصية" حيث كان مدير التصوير في هذا المسلسل، وكان صعب عليه هو أيضًا أن يترك عمله، ولكن أخذ سيارته في البريك قالهم هطمن وآجي على طول، مضيفة: "بنتى كانت سخنة جدا وبتفرفر بمعنى الكلمة يعني وأمي محتاسة تعمل إيه، وأنا عندي الناس بتضحك وبتهزر وأنا في عالم تاني منهارة".

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