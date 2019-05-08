تيفاني آند كو تطلق حملتها لموسم ربيع 2019

أعلنت " تيفاني آند كو" عن حملتها لموسم ربيع 2019، والتي تحتفل بالتفاؤل والأناقة الشخصية، والتعبير عن الذات. وتجمع الحملة خمس شخصيات متنوعة، تضم عارضات الأزياء كيندال جينر، وكارولين مورفي، وإيمان همام، وميكا أرغانياراز، وفاي فاي صن. وبوضع صورهن بجانب تصاميم تيفاني المميزة وترتيبها بصورة متناسقة، تتشكّل العلبة الأيقونية الزرقاء من تيفاني Tiffany Blue Box® بحرفية وفنية بارعة. وتُظهر الحملة الجديدة العلامة التجارية بطريقة متجددة وغير تقليدية.

وقال ريد كراكوف، المسؤول الفني الأول لدى " تيفاني آند كو": "بلمسات راقية عصرية، وطاقة حيوية أصيلة، تسلط حملة الربيع الضوء على الرموز الأيقونية لعلامتنا التجارية".

والتقط مصوّر الأزياء الشهير كريج ماكدين التفاعلات الطبيعية للنجمات مع القطع المميزة في العلبة الأيقونية الزرقاء من تيفاني Tiffany Blue®. وتبرز مقاطع الفيديو من وراء الكواليس لحظات عفوية، بدءاً بطرح الأسئلة السريعة إلى بطولة لتنس الطاولة وألعاب اليويو. ويقدم منسّق الأزياء الشهير أليكس وايت روعة تشكيلة Tiffany T، وتصاميم تيفاني الأخرى.

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وتعتبر الأيقونة لعلامة "تيفاني" التجارية Tiffany T بمثابة النقطة المحورية للحملة. وتأخذ التشكيلة العصرية الشكل الجرافيكي القوي للحرف T، وتعيد تصويره عبر مجموعة من الأصفاد الهيكلية والأساور والقلادات والخواتم والأقراط المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط - بأنواعه الوردي والأصفر والأبيض - والفضة الخالصة. ويلعب الألماس كذلك دوراً رئيسياً سواء في قطع التشكيلات المميزة، أو بترصيعات رائعة. وتستعرض حملة تيفاني الإعلانية لموسم ربيع 2019 الطبيعة المتكاملة للتصاميم التي يمكن تنسيقها كمصفوفة أو ارتداؤها بمفردها

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