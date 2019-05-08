بعد انتشاره في الإسكندرية.. إليك كل ما تريد معرفته عن النمل الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان:

شهدت مدينة الإسكندرية، الأيام الماضية، انتشارًا ملحوظًا لحشرة النمل الأبيض بالعديد من الأحياء، ما أثار الذعر في نفوس المواطنين، لما سببته من خسائر فادحة في الأثاث والأخشاب.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن حشرة النمل الأبيض، وفقًا للمعهد العالي للصحة التابع لجامعة الإسكندرية.

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