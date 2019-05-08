مات قبل القسطرة.. طبيب وائل نور يكشف سبب وفاته المفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: منذ أيام قليلة حلت ذكرى وفاة الفنان وائل نور الذي وافته المنية قبل ثلاث سنوات بشكل مفاجئ في الثاني من مايو عام 2016بعد إصابته بجلطة في الشريان التاجي أنهت حياته على الفور. الدكتور خالد وهبة، استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب الطبيب المعالج للفنان الراحل يكشف لـ"الكونسلتو" سبب وفاته المفاجئة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

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