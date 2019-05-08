"تيشرت محمد صلاح" أصبح في الأسواق.. تعرف على سعره الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

احتفل نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة بأربعة أهداف في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على طريقته الخاصة.

وأثار صلاح الجدل منذ اللحظات الأولى التي دخل فيها إلى الملعب بتيشرت كتب عليه باللغة الإنجليزية "Never Give Up " لا تستسلم، واستحوذ حينها على اهتمام رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والغربي.

وسريعًا قامت شركات الملابس والهدايا العالمية من بينهم "Moteefe" بطرح عدد ضخم من الملابس والمنتجات التي تحمل تصميم شعار "Never Give Up" من خلال موقع التسوق الإلكتروني، وأصبحت من الأكثر مبيعًا، والتي تصدرها النجم المصري الدولي محمد صلاح.

ووصل سعر تيشرت محمد صلاح نحو 600 جنيهًا، أما "المج"فبدأت ثمنه من 300 جنيهًا، وجاءت شعار "Never Give up" على إكسسوارات أخرى كـ"جراب للموبيل" cover، وبدأ ثمنه من 377 جنيهًا.