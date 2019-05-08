انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. انشطار طائرة ركاب في ميانمار على متنها 33 شخصاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 09:51 مساءً - أصيب عدد من الركاب، اليوم الأربعاء؛ نتيجة تحطم طائرة ركاب تابعة لخطوط بنغلادش الجوية، أثناء هبوطها في مطار يانغون الدولي بميانمار.

وقال المدير العام للعلاقات العامة في الشركة، شكيل ميراج، لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية: إن "الطائرة التي كانت تنفذ الرحلة رقم BG060، كان على متنها 33 شخصاً".

وأوضح ميراج أنها تحطمت بعد انحرافها عن المدرج خلال هبوطها في المطار؛ بسبب سوء الظروف الجوية.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرة، وهي من طراز "Bombardier Dash 8 Q400"، انشطرت لثلاثة أجزاء، في حين أغلقت إدارة يانغون المطار أمام هبوط وإقلاع الطائرات.