دوق ودوقة ساسكس يعلنان اسم ولي العهد السابع للعرش الملكي البريطاني

أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، أن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، أطلقا على مولودهما الملكي الجديد اسم "أركي هاريسون مونتباتن - ويندسور"، وهو ثامن أبناء أحفاد الملكة إليزابيث والسابع في ترتيب الولاية على العرش.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن قصر بانكجهام تأكيده، في بيان، أن المولود الملكي الجديد لن يتم منحه أي ألقاب شرفية، بناء على طلب الأمير هاري وزوجته ميجان، وأصدر القصر هذا الإعلان بعد ساعات من التقاط الصور الأولى للطفل مع والديه في أول ظهور له أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن دوقة ساسكس وضعت مولودها في الساعات الأولى من صباح أمس الأول الاثنين في ويندسور.

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