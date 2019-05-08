سحورك عندنا ..بان كيك الجبن وبيض مسلوق

مع وصول اليوم الثالث في رمضان تبدأ الامهات في التفكير ما هو السحور المناسب الذي يجذب أطفالها لتناوله دون ضجر.

نقدم لك اليوم سحور بذيذ ويجذ الاطفال وهو البان كيك، وهو وصفة أمريكية، فنقدم لك طريقة عمله.

المكونات

2 كوب إلا ربع دقيق

1/4 كوب سكر

ملعقتين ونصف بيكنج باودر

رشة ملح

1/2 كوب زبدة باردة

2 بيض

فانيليا

الطريقة

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في العجان الكهربي او الخلاط يمزج الدقيق، السكر، البيكنج باودر، الملح والزبدة، حتى يصبح المزيج رملي.

يضاف البيض والفانيليا ببمزيج السابقة مع الاستمرار فى الخفق.

يخرج العجين وتفرد على سطح مدهون بالزيت، ويفرد حتى يصبح سمكه معقول.

تقطع العجين بقالب البسكون بالاشكال المفضلة لديك.

يسخن مقلاة غير قابله للصق وتدهن بالزبدة، ثم يضاف اليها العجين.

يبقى القطع على النار حتى يتغير لونها الى ذهبي، ثم تقلب على الناحية الأخرى.

يقدم البان كيك على السحور بجانب الجبنه أو البيض المسلوق، أو المربي.

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