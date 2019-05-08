أيتن عامر عن ريهام سعيد: "خبرتها قليلة.. ومحتاجة تشتغل على نفسها"

قالت الفنانة أيتن عامر، إنها ليست على خلاف مع الإعلامية ريهام سعيد، موضحة أن تقليدها لريهام سعيد في أحد المسلسلات الكوميدية كان من قبيل الضحك وليس تصفية حسابات كما زعم البعض، مضيفة: "أنا السنة اللي قبل ما قلدتها في المسلسل ده كنت حاضرة عيد ميلادها".

وأضافت "عامر"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أن ريهام سعيد من الناحية الفنية تُعد ممثلة جيدة ولكن "محتاجة تشتغل على نفسها كويس وتروح ورش فنية عشان تتعلم اللهجات خاصة إنها قدمت أكثر من حاجة في دور سيدة صعيدية".

وتابعت: "خبرة ريهام سعيد في الفن قليلة، ومحتاجة تشتغل على نفسها".

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