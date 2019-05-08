الإفتاء: يجوز للصائم وضع العطر بشرط

يذهب البعض لتحريم وضع العطر خلال فترة الصيام، ومن جانبه أرسل أحد الأشخاص، سؤالًا لدار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، قائلًا: "كنت في أحد أيام رمضان أستعد لصلاة العصر، وعندما أردت أن أضع العطر منعني صديقي وقال لي إنه يبطل الصيام"، متابعًا: "فهل هذا صحيح؟".

ومن جانبه، أوضحت "الإفتاء": "إنه يجوز شرعًا للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، مع مراعاة ألَّا يصل شيء من الطيب إلى جوفه".

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