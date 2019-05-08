يذهب البعض لتحريم وضع العطر خلال فترة الصيام، ومن جانبه أرسل أحد الأشخاص، سؤالًا لدار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، قائلًا: "كنت في أحد أيام رمضان أستعد لصلاة العصر، وعندما أردت أن أضع العطر منعني صديقي وقال لي إنه يبطل الصيام"، متابعًا: "فهل هذا صحيح؟".
ومن جانبه، أوضحت "الإفتاء": "إنه يجوز شرعًا للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، مع مراعاة ألَّا يصل شيء من الطيب إلى جوفه".
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: يجوز للصائم وضع العطر بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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