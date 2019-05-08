الأمير هاري وزوجته ونجلهما يقدمون الرضيع للعالم: "من أين ورث هذا الهدوء؟"

ظهر الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، مع نجلهما، بعد عزلتهما وقضاء يومين بعد ولادة "ميغان"، ليقدما رضيعهما للعالم وسط ترقب الكثيرون للحدث الملكي.

فيما لم يستطع هاري وزوجته، إخفاء سعادتهما بطفلهما الوليد، وقاما بالتقاط عددا من الصور بقاعة "سانت جورج" بـ"وندسور كاستل"، بعد يومين فقط من ولادة الطفل الملكي.

وفي أول تصريحات علنية لها منذ الولادة، قالت ميغان: "سحر، أمر مدهش للغاية، لدي أفضل رجلين في العالم، أنا سعيدة حقا، وابنى له أجمل مزاج، وهادئ"، فيما ضحك كلاهما، ورد هاري بقوله: "لا أعرف من أين ورث هذا الهدوء".

وظهر الطفل الملكي في صور ألتقطت له خلف الأبواب المغلقة، بوجود مجموعة صحفية صغيرة ضمت مراسلا واحدا ومصورا واحدا و3 أفراد مشغلي الكاميرا، ومصور الزوجين الخاص ومصور صحفي منزلي، وردا على سؤال شعور هاري بالأبوة، قال هاري: "أمر رائع، الأبوة والأمومة أشياء مدهشة، لم يمر سوى يومين ونصف ولكننا مسرورون للغاية لامتلاكنا مصدر فرح خاص بنا".

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وأضاف هاري: "الكل يقولون بإن الأطفال يتغيرون كثيرا على مدار أسبوعين، نراقب ذلك بشكل رئيسي كيف تحدث عملية التغيير تلك، ولكن نظراته تتغير كل يوم".

وأكد الزوجان إنهما على وشك زيارة الملكة، إليزابيث الثانية، بالقلعة للقاء حفيدها.

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