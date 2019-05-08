خبيرة تغذية: ريجيم سريع للتخسيس في شهر رمضان

قالت الدكتورة لميس مراد، خبيرة تغذية، إن نظام التخسيس المسمى بـ"الصيام المتقطع" هو في الأساس تم اقتباسه من صيام شهر رمضان بخلاف تقليله للسكريات والنشويات وابتعاد الشخص عن الدهون وزيادة المياه يساعد بشكل كبير بفقدان الوزن.

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وأضافت "مراد"، خلال استضافتها ببرنامج "يوم جديد"، والمذاع على فضائية "الغد"، أن شرب العصائر بشكل كبير بعد الإفطار من شأنه زيادة وزن الصائم ويجب عليهم تناول حبة تمر ومياه ومن ثم يتمهلون دقائق قبل البدء في وجبة الإفطار، لأن المعدة لا تكون مهيئة لاستقبال طعام بعد 16 ساعة من الصيام.

وأكدت خبيرة التغذية أن بين وجبتي الإفطار والسحور يجب على الصائم تناول الفواكه والمشروبات الدافئة والخالية تماما من السكر، منوهة إلى ضرورة الابتعاد عن ممارسة الرياضة قبل الإفطار لافتقاد الجسم للكثير من المعادن والسوائل في الأساس.

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