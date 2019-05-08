ابن شقيقة أنغام متألق في "زي الشمس".. قريبته تكشف تفاصيل حياته: متعلق بدينا الشربيني

بملامح طفولية بريئة، وشعر كيرلي كثيف، وصوت عذب، لفت ياسين أمير، صاحب الـ 6 سنوات، الأنظار حوله، فور ظهوره بإحدى مشاهد مسلسل الفنانة دينا الشربيني، "زي الشمس" والذي يُعرض بشكل حصري على فضائية mbc مصر.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المشاهدين، مشيدين بإطلالته، وموهبته وخفة ظله، إذ كان لظهوره في الحلقات الأولى من المسلسل إحياء لوفاة والدته، غنوة، شقيقة الفنانة أنغام.

"المسلسل قريب من قصة حياة ياسين".. هكذا تحدثت سهر عبد المنعم، ابنة خالة الراحلة غنوة، والتي تتولى رعاية الطفل عقب وفاة والدته، موضحة إن "ياسين" دوما ما ينشر له بعض الفيديوهات التي يقوم من خلالها بالتقليد، والتمثيل وغيرها، والتي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "لاقيت مي ممدوح المخرجة المنفذة، بتقولي أن أستاذة كاملة أبو ذكري طالباه بالاسم، وفعلا راح شركة الكاستينج وعمل كام مشهد، واتوافق عليه على طول".

مضيفة: "دوره في المسلسل قريب من قصته الحقيقية، خصوصُا إنه فقد والدته في سن صغير جدًا".

Advertisements

وتابعت "عبد المنعم" خلال حديثها لـ "هُن"، علاقته كويسة جدًا بكل طاقم العمل، وأقرب حد ليه دينا الشربيني، ملازمها على طول، ومعاها حتى في غرفتها الخاصة، وكذلك أحمد داود، وأحمد السعدني.

وأضافت: "اتأثر جدًا بانسحاب الاستاذة كاملة، لأنها كانت بتعامله زي والدته، لكن برضه علاقته بأستاذ سامح عبد العزيز، كويسة جدًا".

وعن ظهوره في العمل، أوضحت إنه مستكمل حتى الحلقة الأخيرة،، قائلة: "دوره محوري".

وتابعت: "أن ريم حجاب أبنة الشاعر سيد حجاب، كانت متولية تدريبه ومعاه لحظة بلحظة في كل الكواليس".

وعن علاقة ياسين بالفنانة أنغام، أكدت إنها متولية مسؤوليه منذ وفاه "غنوة"، قائلة: "عايش معايا لكن أنغام متكفلة بكل حاجة".

يذكر أن بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "زي الشمس"، الذي تجسد خلاله الفنانة دينا الشربيني شخصية محامية شابة تعيش بين عالمين، أحدهما في لندن، والآخر في مصر التي تعود إليها مسرعة بعد خبر اختفاء شقيقتها لأيام، لتحلم المحامية "نور" بأنها ماتت غرقًا، وتصبح عالقة بين الحب وخيالات جريمة القتل.

​