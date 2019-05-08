جيفنشي تطرحُ نظّارات من كريستال سواروفسكي.. مُستوحاة من زخّات المطر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعدّ النظّارات الشّمسيّة واحدة من أكثر الاستثمارات العمليّة، التي يمكنكِ تنفيذها، عندما يتعلّق الأمر بخزانة ملابسكِ، فهي ليست فقط، مصمّمة لحماية عينيكِ من أشعة الشمس، ولكنّها أيضًا، طريقة سهلة لإخفاء آثار الأرق، أو حماية هويتكِ.

وفي بعض الأحيان، يتمّ تقديم النظّارات الشّمسيّة بظلال الباستيل المرحة، أو المغطّاة بالغليتر اللامع، ولكن هذا لا يجعلها أقلّ عمليّة، ومع ذلك، أخذتْ جيفنشي هذه الفكرة من النّاحية العمليّة، ودمجتها بموادّ فاخرة، فكانت النّتيجة، قطعة من المجوهرات تتنكّر كنظّارات شمسيّة.

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وصرّحتْ المديرة الإبداعيّة لجيفنشي، كلير وايت كيلر، أنّ اسمها هو "GV Shower"، وهي مُستوحاة من زخّات المطر، مضيفة، أنّها مُستوحاة أيضًا، من فكرة "في فصل الرّبيع، يذوب الجليد، ويتحوّل إلى الماء".

يكفي أنْ تلقي نظرة واحدة على مئات البلورات، التي تنسدل من الإطار لتتّضح لكِ فكرة "الشور"، وقد ظهرتْ النظّارات الشّمسيّة في الأصل، على شكل قناع من مجموعة ربيع وصيف 2018، لكنّ نمط الشور المضاف حديثًا، يأتي بإطار مزيّن ببلورات سواروفسكي، التي تظهر على شكل سلسلة متّصلة منسدلة.

ولا شكّ أنّ هذه البلورات ستجذب انتباهكِ، ولكنْ أيضًا، انتباه كلّ شخص تمرّين به، ما يجعلها قطعة أيقونيّة مميّزة بحدّ ذاتها. وهي متوفّرة الآن في متاجر جيفنشي، في جميع أنحاء العالم. أمّا سعرها فيبلغ 1,164 دولارًا، وتتوفّر بخيارات شفّافة، أو ملوّنة من العدسات.