التنورة الماكسي تعودُ في صيف 2019.. تكسبكِ طولاً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد سنوات من انتشار الصّيحات التي تظهر الكثير من البشرة، خلال موسم الصّيف، كالتنانير القصيرة، أو الميدي والشورتات، يبدو أنّ التنانير والبنطلونات على حدّ سواء سيُصبحان بشكل أطول في موسم الصّيف المُقبل.

وتمّ تقديم تنانير ماكسي، بأنماط متنوّعة على مدارج أشهر العلامات التّجاريّة، لموسم ربيع وصيف 2019. فهي تبدو جيّدة على مختلف أنواع الأجسام، وتجعل الجسم أطول بشكل طبيعيّ. كما أنّها متدفّقة، ولا تلتصق بالجسد على الإطلاق.

ومن أبرز مميّزات هذا النّمط من التنانير، أنّها مثاليّة للمناسبات المختلفة ومُريحة، وللحصول على جسم متوازن عند ارتدائها، يجب تنسيقها مع توب متدفّق وبسيط، ودسّه في حزام التنورة.

وإذا كنتِ ترتدين تنورة طويلة مطبّعة، فيجب أنْ ترتدي شيئًا بسيطًا ومحايدًا في الجزء العلويّ من جسمكِ، مثل تيشرت، أو قميص كامي.

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وإذا كنتِ ترغبين في الظّهور بجسم أطول وأكثر رشاقة ، انهي إطلالتكِ بارتداء زوج من صنادل الودجز، أو الكعب العالي.

إليكِ أروع أنماط التنورة الماكسي، التي يمكنكِ شراؤها حاليًا استعدادًا لموسم الصّيف.