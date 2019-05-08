مقوي أظافر من الوصفات الطبيعية البسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 مايو 2019 07:38 مساءً - هناك الكثير من السيدات يعانين من تكسر أظافرهن، إما بسبب الفطريات أو سوء التغذية أو غيرها من العوامل المسببة لضعف الأظافر. في هذه الحالة، يتطلب على كل سيدة العناية اليومية بأظافرها عن طريق اعتماد مقوي أظافر يتم تحضيره من الوصفات الطبيعية البسيطة التي تمنحك أظافر قوية والتخلص من إزالة الجلد الميت حول الأظافر.



زيت فيتامين e لتقوية الأظافر



المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين e

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين

10 نقاط من زيت الليمون



طريقة الاستخدام:

امزجي جميع المكونات جيدًا

استخدمي عود أذن لتوزيع المزيج على الأظافر والجلد الميت وحول الأظافر.

استخدامي المزيج مرة واحدة يوميًا قبل النوم ولمدة أسبوع.

رطبي الأظافر بمرطب الفازلين موحد اللون والجلسوليد بكميات متساوية للحصول على مقوي أظافر قوية خالية من الجلد الميت.



وصفة عشبة ذيل الحصان لتطويل وتقوية الأظافر

المكونات:

ملعقة كبيرة من عشب ذيل الحصان المجفف

2 كوب من الماء المغلي



طريقة الاستخدام:

ضعي عشب ذيل الحصان في الماء وامزجيها جيدًا ثم غطيها.

اتركي عشب ذيل الحصان بالماء لمدة 15 دقيقة قبل الاستخدام.

انقعي الأظافر في منقوع عشبة ذيل الحصان لمدة 20 دقيقة.

اغسلي الأظافر بالماء الفاتر ثم رطبي الأظافر بمرطب الفازلين موحد اللون والجلسوليد بكميات متساوية.

استخدمي خلطه عشبه ذيل الحصان أربع مرات أسبوعيًا وهي بمثابة مقوي أظافر.



وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون لأظافر قوية

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج



طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي زيت جوز الهند بعد تدفئته قليلاً على النار مع عصير الليمون.

ضعي أظافرك في الخليط لمدة 10 دقائق مع التدليك المستمر.

ارتدي القفازات طوال الليل ثم اغسلي الأظافر في الصباح.

احرصي على استخدام زيت جوز الهند وعصير الليمون مرة واحدة يوميًا قبل النوم لمدة أسبوع كـ مقوي أظافر

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