وصفات للبشرة الجافة خلال رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 مايو 2019 07:38 مساءً - خلال الشهر الكريم، على كل صبيّة الاعتناء ببشرتها جيدًا، بخاصة وإن كنتِ من صاحبات البشرة الجافة، التي قد تعاني بعض مشاكل الجلد، مع العطش والصيام. والماسكات الطبيعية التي تحتوي على مواد مرطبة وفعالة، هي الأفضل لبشرة نضرة في رمضان.



ماسك الزبادي مع الطماطم والشوفان



- 2 ملعقة كبيرة بالزبادي



- ملعقة كبيرة طماطم



- ملعقة كبيرة شوفان



- ملعقة كبيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تصبح خليطًا متجانسًا.



اغسلي وجهكِ بالماء قبل وضع الماسك.



وزعي الماسك على بشرتكِ الجافة، واتركيه حتى يجف.



اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا حتى ترطّبي بشرتكِ باستمرار.



ماسك العسل وزيت الكاموميل مع حليب جوز الهند



- ملعقة كبيرة عسل

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- ملعقة صغيرة زيت كاموميل



- 3 ملاعق كبيرة حليب جوز الهند



اخلطي العسل مع زيت الكاموميل وحليب جوز الهند.



على بشرة نظيفة، بقطعة قطنية ضعي الخليط بلطف على بشرتِك، واتركيه لمدة 10 دقائق.



يمكنكِ تجربة الخليط 3 مرات أسبوعيًّا فهو بمثابة ملطّف ومنعّم قوي لبشرتكِ الجافة، ولكن إن كنتِ تتحسّسين من حليب جوز الهند، يمكنكِ تجربة الحليب العادي.

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