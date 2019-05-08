أخطاء عند برد أظافركِ تسبب تقصّفها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 مايو 2019 07:38 مساءً - الحصول على شكل الأظافر الذي تفضلينه، قد يحتاج منكِ بعض الخطوات البسيطة، تبدأ بالطريقة التي ستبردين بها أظافركِ للحصول على ما تريدين، ولكن هناك بعض الأخطاء التي ترتكبينها ما يضرّ بصحة أظافركِ عند تقليمها.



أخطاء عند تقليم أو برد الأظافر بالمبرد



- بردالأظافر بشكل عمودي



من الأخطاء الشائعة أن تستخدمي المبرد بشكل متعامد على أظافرِك، فهذه الحركة قد تتسبب في تقصّف الأظافر بسهولة، ولن تحصلي كذلك على الشكل المطلوب أيًّا كان، فاعتمدي دائمًا على أن يكون المبرد بزاوية 45 درجة.



- بردالأظافروهي جافة



الأظافر وهي جافة تكون حادة، ولن تتمكني من تقليمها بسهولة، وقد تتكسر أثناء تقليمها.

لا تعتمدي على المبرد وكأنه المقص لأظافرِك





- برد الأظافر أثناء وضع المناكير



غير محبّب أن تضعي المناكير ومن ثم تبرديالأظافر، فقد تؤدي هذه الحركة إلى أن يتقشر المناكير بسهولة وبسرعة على أظافرِك، ويتسبب بمظهر غير مرغوب به.



- استخدام نوع واحد فقط من المبارد



المبارد لها أنواع كثيرة، واستخدامات مختلفة، فالمعدني كمثال هو الأداة الأولى التي تستخدمينها لكي تحصلي على الشكل المناسب، ومن ثم تعتمدي على المبرد الخشبي لتهذيب الأظافر بلطف حتى لا تتكسر.



المبارد لها أنواع كثيرة واستخدامات مختلفة



- بردالأظافر من دون قصّها



عندما تريدين تغيير شكل أظافركِ من ستايل لآخر، قد ترغبين في قصّها بشكل ما، كأن تقصّي الجانبين للحصول على الشكل اللوزي مثلًا، ومن ثم تستخدمين المبرد المعدني، ويليه الخشبي، لذلك لا تعتمدي على المبرد وكأنه المقص لأظافرِك.

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