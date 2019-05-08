قصات شعر فرنسي قصير موضة لا تبطل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 مايو 2019 07:38 مساءً - لا تبطل موضة قصات شعر فرنسي قصير. الشعر القصير يعتبر الأكثر رواجاً لهذا العام، سرعان ما اعتمدته العديد من النجمات بطوله المتفاوت، الغرّة ، الفرق واللّون أيضاً.



غيري اطلالتك من خلال قصات شعر فرنسي قصير. اعتمدتها النجمات ، ذلك لما توفره تلك القصات من خيارات متعددة تناسب مختلف الوجوه.





اخترنا لكِ مجموعة صور قصات شعر فرنسي قصير. من وحي النجمات وكواليس عروض الموسم الجديد لتجدي من بينها قصة الشعر القصير الأنسب لشكل وجهكِ وأسلوبكِ الخاصّ. فأيّاً منها ستختارين؟.

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