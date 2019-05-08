موضة عبايات سوداء 2019 تصميمات راقية بأسلوب عصري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 مايو 2019 07:38 مساءً - يبدع المصممون بكل عام بتصميمات مميزة وراقية من العبايات السوداء تحديدًا، فرغبة الصبايا بهذا اللون لم تتأثر حتى مع ظهور موديلات ملونة ومزركشة.



العباية السوداء أساسية باطلالة أيّ صبيّة ترتدي هذه الموديلات، كما أنّ الكثير من هذه التصميمات يناسب كل أوقاتِك، وتنسيق الشنطة والحذاء يبدو معها أسهل.

اختياري العباية الساتان المنقطة بالتطريزات، بموديلها المفتوح، يمكن معها ارتداء الفساتين الضيقة، فهذا التصميم الكلاسيكي من تايغرس كولكشن Tigress Collection لا يناسبه الجينز والسنيكرز، سيكون أكثر جاذبية مع الكعب العالي.



بينما هذا التصميم المنسدل من كت عبايه Cut Abaya مع لمسة بسيطة من التصميمات اللامعة، ستناسب اطلالتكِ الكاجوال والعصرية، يمكنكِ ارتداؤها مع حزام الخصر، لاطلالة عملية ومريحة مع السنيكرز، وشنطة كبيرة الحجم لا سيما من شانيل Chanel، أو تختاري الميني من ماركتكِ المفضلة مع كعب مدبب كلاسيكي.

لفتنا العباية السوداء مع التطريزات بالخرز كبير الحجم باللون الأبيض، التي شاهدناها كثيرًا هذه السنة، تناسب اطلالتكِ الرسمية، ويمكنكِ كذلك اختيارها للعمل، كهذه العباية من Umaima Choice أميمة تشويس، وعند اختيار لفات الحجاب ننصحكِ باعتماد أحد اللونين الأبيض أو الأسود، حتى تحافظي على اللمسة الكلاسيكي.



في المقابل أصبحت العباية بالتصميم الواسع مع أكمام الفراشة أساسية بخزانة الصبايا بشكل عام، مناسبة لكِ بكل أوقاتِك، وللمرأة الحامل أيضًا، مع لمسة التطريزات على الجيوب، تضيف لمسة من الأناقة لاطلالتكِ، كالتصميم من Chic_Designs شيك ديزاين.



بهذا الألبوم إليكِ عبايات سوداء 2019 بتصميمات راقية وأسلوب عصري لتختاري ما يناسبكِ.