ما هي موضة فساتين السهرة لهذا العام ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 مايو 2019 07:38 مساءً - يكثر الطلب على فساتين السهرة في موسمي الربيع والصيف، لكثرة المناسبات والحفلات والأعراس . سوف تلاحظين اتجاهات أزياء بقيت رائجة، واتجاهات أخرى ظهرت حديثًا، لذلك تابعي معنا الخليج 365 لكي تتعرّفي إلى موضة فساتين ربيع وصيف 2019

نستعرض لكِ اليوم تشكيلة فريدة من فساتين السهرة الناعمة والبسيطة والتي أدرجتها أعرق الماركات ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019.



- الميزة الأساسية في التصاميم التي جمعناها لكِ اليوم أن بعضها يصلح لإطلالات النهار والمساء، فيمكنك التوجه بها لحضور حفل خطوبة أو حفل كوكتيل، طالعي مختاراتنا لكِ من توقيع جيني بيكهام Jenny Packham وماكس مارا Max Mara.



- اذا كنتِ تفضلين فساتين البايت الرائجة فليس هناك أجمل من الفستان الأصفر الديكولتيه من توقيع ماركة آندرو جن Andrew Gn والمزين بـ قلادة ذهبية كبيرة مرصعة منحته فخامة لا تضاهى.



- من الموديلات التي نتوقع أن تكون على لائحة مشتريات المهتمات بأجدد صيحات الموضة فساتين السهرة المحبوكه بالورود والتي أحببناها هذا الموسم بتوقيع ماركيزا Marchesa ومونيك لولييه Monique Lhuillier.

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- أولى المصممون إهتمامًا كبيرًا بفساتين السهرة ذات التنانير الهدلة والهفهافة فغلفت إطلالات عارضات راشيل زوي Rachel Zoe، ريم عكرا Reem Acra وباميلا رولاند Pamella Roland، أستعيني بواحد من هذه الموديلات الراقية اذا كان قوامك على شكل الكمثرى.



- كانت الكشاكش التي تزين القسم العلوي من الفستان نجمة عروض ربيع وصيف 2019، فزينت أكمام فستان ماركة ماركيزا Marchesa وماكس مارا Max Mara.

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