ما حكم الدين في إفطار المرضع خلال رمضان؟

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالاً حول حكم إفطار المرأة التي ترضع في شهر رمضان. وقالت دار الإفتاء، في جوابها عبر موقعها الرسمي: "يجوز للمرأة المرضع أن تفطر إذا لم تقدر على الصوم خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وولدها معا، ثم تقضي عن كل يوم يوما، وإن أفطرت خوفا على ولدها فقط فعليها القضاء مع الفدية عن كل يوم إطعام مسكين، ويجوز إخراج قيمة الإطعام". ​

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