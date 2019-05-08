الامارات | بسبب ايمي سمير غانم..منتج يعتدي بمساعدة البلطجية على صحافيين

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ايمي سمير غانم..منتج يعتدي بمساعدة البلطجية على صحافيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام المنتج احمد السبكي منتج مسلسل "سوبر ميرو" بالاعتداء على صحافيين في منطقة الدقي بالجيزة بسبب ايمي سمير غانم وخلاف على عرض المسلسل على قنوات صدى البلد الذي يتبعها الموقع الصحافي ويحمل نفس الاسم، واصطحب السبكي 11 بودي جارد وقام بالاعتداء علي الصحافيين وتكسير المقر ما أسفر عن تحرير محضر رسمي ضد السبكي.

وبدأت الحكاية بخلاف حاد وقع بين المنتج السبكي وقنوات صدى البلد وسبب الخلاف هو عرض القنوات لمسلسل "سوبر ميرو" الذي انتجه السبكي ومنح حق توزيعه لشركة اسمها "كيوبك نت" ومنحت هذه الشركة حق عرض المسلسل لقنوات صدى البلد .. ولكن السبكي باع المسلسل لقنوات أخرى في نفس الوقت .. واعترضت النهار على عرض المسلسل على قنوات صدى البلد فرفض السبكي تسليم الحلقات لصدى البلد .. ورغم ذلك فوجئ بان القنوات تعرض الحلقة الاولى من العمل رغم انه لم يسلمهم اياها.

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وما أثارالسبكي انه طلب من "صدى البلد" عدم عرض المسلسل بحجة انه سيفسخ العقد مع شركة التوزيع التي منحت حق العرض لقنوات صدى البلد ... لكن الاخيرة لم تهتم بطلب السبكي وعرضت المسلسل .. وما زاد الطين بلة أن صدى البلد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام شرحت فيها تضررها من ممارسات غير مشروعة تمارس ضدها من قنوات النهار، موضحة أنه على الرغم من تعاقدها على عرض المسلسل لكن النهار تشن ضدها حربا قوية بمعاونة السبكي منتج المسلسل.

وفي التحقيقات نفى السبكي واقعة اعتدائه على طاقم عمل موقع "صدى البلد" الإخباري، وقال انه لم يقصدهم على الاطلاق ولكنه كان يقصد مقر إدارة قناة "صدى البلد" لمقابلة رئيسها محمد أبوالعينين، بعد عرض القناة للحلقة الأولى من مسلسل "سوبر ميرو" دون حصولها على حقوق العرض.

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة بعد التحقيقات التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية.