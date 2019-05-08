يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه المنعشة، والتي تقدم كحلوى بدلا من الكيك والبسبوسة وغيرها من الأكلات التي تكسب سعرات حرارية كثيرة. وظهرت مؤخرا العديد من الافتكاسات لتناول البطيبخ، أبرزها تورتة غير مخبوزة مصنوعة كليا من البطيخ، ويتناول التقرير التالي بالخطوات المبسطة كيفية صنع كيكة من البطيخ وفقا لمدونة all time chic. Advertisements يجب في البداية إزارة قشر البطيخ مع الاحتفاظ بالهيكل الداخلي كما هو، ثم تقطع البطيخة على شكل كيكة دائرية، ثم تغطى بالكامل بالكريمة المخفوقة، والفواكه، ويمكن تزيينها وحشوها بالمكسرات. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| حضري لأسرتك تورتة البطيخ المنعشة في ليالي رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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