تحذير.. غسل اللحوم قبل طهيها يؤدي لانتشار البكتريا

تعتقد الكثير من ربات المنازل أن غسل الأشياء بشكل طبيعي من بديهيات النظافة، خاصةً وإنّ الأطباء يشددون على أهمية غسل الخضار والفاكهة، هذا يجعلها أكثر أمنا على الصحة، وانتشر مؤخرًا جدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول أضرار ومخاطر غسيل اللحوم بعد شرائها مباشرةً، وهو الأمر الذي أثار دهشة الرواد والمستخدمين نظرًا لما اعتادوه عليه منذ القدم.

وأكدت الدراسات الحديثة، أن غسل اللحوم بالماء قبل طهيها يعمل على انتشار البكتيريا فى حوض الغسيل، ما يعرض جميع الأطعمة الموجودة فى المطبخ لتلك البكتيريا، حسبما أفاد موقع "برايت سايد".

ونصحت الدراسات، بضرورة وضع اللحوم فى مياه ساخنة، لأن درجة الحرارة العالية تساعد على التخلص من البكتيريا.

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يؤكد الدكتور طارق الخولي، محاضر معتمد في جودة وسلامة الغذاء، أن اللحوم في أوروبا تمر بسلسلة من الخطوات الصحية، إذ يتم تنظيفها وتعبئتها وتغليفها ومن ثم بيعها للجمهور.

وعن طريقة بيع اللحوم الطازجة لدى الجزارين في مصر، قال إنها طريقة غير صحية إطلاقًا، لأنها تكون معرّضة للأتربة، مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا الضارة على سطحها، وبالتالي يبدأ الأفراد في استخدامها ملوّثة.

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