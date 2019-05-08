من "أيظن إلى بيسة".. شخصيات مي عز الدين "كوكتيل ألوان"

تميزت مي عز الدين، بأدوارها المختلفة وقدرتها على تجسيد أكثر من شخصية في الدور الواحد، وهو ما شجعها على الظهور هذا العام في مسلسل "البرنسيسة بيسة" وجسدت فيه دورين الأول فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، والشخصية الثانية، الجدة "سكسكة"، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، ومن الأدوار الأخرى التي ظهرت فيها مي عز الدين بشخصيتين ما يلي.

شيكامارا

جسدت مي عز الدين في فيلم "شيكامارا"، شخصيتين الأولى هى شيكامارا هى زوجة شابة تعاني من تبلد زوجها وضعف شخصيته وكسله فتضطر الي العمل كسائقة ميكروباص لتنفق علي اطفالها منه فتتراكم عليها الازمات وفي الوقت نفسه نتعرف علي شبيهتها "جايدا"، الفتاة الثرية المستهترة التي لاتدرك معني المسئولية ولكنها تسعي إلى اصلاح نفسها من أجل حبيبها "شريف" إلى أن تتقابل الشبيهتان فيتم الاتفاق على تبادل الادوار وتبدأ الأحداث.

أيظن

"نسمة وعفت وزبدة"، هم الـ 3 شخصيات التي ظهرت في فيلم "أيظن"، والذى تدور احداثه بظهور عائلتين الأولى تتكون من هالة فاخر وابنيها حميد الشاعري وأخوه الصغير وصديقه محمد شومان والثانية عزت أبو عوف وابنته ميرنا المهندس وفي أحد الأيام تذهب هالة فاخر لزيارة قبر زوجها فتجد هناك حسن حسني الذي كان جارا لها قبل عشرين عاما، وتخبره أنها تعرف مكان ابنته "جميلة" التي فقدت منذ حوالي 20 عاما حين وقعت العمارة التي كانوا يعيشون فيها ثم يقرر الجميع البحث عن هذه البنت لأن حسن حسني كان قد وعدهم بعشرة ملايين جنيه إذا وجدوها وفي رحلة البحث يذهبون إلى أحد البيوت المشبوهة خطأَ ويأخذون إلى السجن ليجدوا النقيب عفت "مي عز الدين"، والتي تشبه ابنته كثيرا فتذهب للعيش معه ولكن بعد فترة يتبين انها ليست ابنته وأنها كانت في مهمة للتحقق حول حسن حسني الذي كان مرشحا للانتخابات النيابية فتعده النقيبة عفت بايجاد ابنته.

وبعد فترة تأتي وتخبره أنها وجدت ابنته وتكون راقصة من طنطا واسمها "زبدة" وتذهب أيضا للعيش معه ولكن تعترف بعد فترة أنها ليست ابنته وأن أهلها دفعوها إليه لتسلب أمواله وتأتي النقيبة عفت مرة أخرى لتخبره أنها وجدت ابنته والتي يكون اسمها "نسمة" لكنها تكون سمينة جدا وتحب الأكل كثيرا وفي أحد الايام يأتي دكتور للكشف عنها ليجد أن السمنة التي لديها من مرض وراثي وأن نسمة ليست ابنته ثم تعود النقيبة عفت مرة أخرى لتأتي له بعقد ابنته وتقول له أنها ماتت فيصاب باكتئاب وبعد ذلك تأتي عفت مع نسمة وزبدة ليقوموا بحفل صغير يأتي في نهايته رجل ومعه عقد يشبه عقد جميلة وتأتي معه فتاة أخرى تشبه جميلة ولكن من اليابان لينتهي الفيلم بطريقة كوميدية.

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حالة عشق

"عشق وملك"، هما الشخصيتين التي ظهرت بهما مي عز الدين في مسلسل حالة عشق، تدور أحداث المسلسل حول "ملك"، مذيعة ناجحة تربطها علاقة حب مع زميلها طارق، وتبدأ ظاهرة الرعب وتتطور المشاكل بينهما بسبب اختفائها المستمر لتظهر في إحدى المرات منتحرة بقطع شرايين يدها ليشكو بها في بعض المرات وإطار غريب بذكاء "ملك" لتتوالى الأحداث ويتبين أنها مصابة بانفصام في الشخصية يجعلها تتقمص دور شقيقتها "عشق" بٱستمرار وغموض من صغرها لنكتشف في النهاية أن والدها هو السبب في ذلك حيث هو الذي قتل تؤامتها "عشق" من صغرها دون تعمد، ما جعل من "ملك" تصاب بإنفصام في الشخصية.

البرنسيسة بيسة

وجسدت فيه دورين الأول فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، والشخصية الثانية، فهي الجدة "سكسكة"، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، ومن الأدوار الأخرى التي ظهرت فيها مي عز الدين بشخصيتين.

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