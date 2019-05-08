فطار اليوم الثالث.. بفتيك بصوص الشيدر وبوريه

تحتار السيدة العاملة في تجهيز فطار صحي وسريع تقدمه لأسرتها، ويقدم "هن" لك اليوم منيو سهل وسريع لا يتعدى النصف ساعة في تحضيرة، وهو بفتيك مقلي مع البورية والأرز أو المكرونة، والحلو قطايف بالكريمة.

المكونات

كيلو بفتيك

ملح، فلفل أسود، بهارت، كاري، بابريكا ثوم وبصل بودر "حسب الرغبة"

كوب ماء بصل

ملعقتين كبيرتين خل

عصير ليمونتين

بقسماط

دقيق

2 بيض

طريقة التحضير

يتبل البفتيك جيدا بالملح ملح، فلفل أسود، بهارت، كاري، بابريكا ثوم وبصل بودر، والخل ويغطى بماء البصل، ويدخل إلى الثلاجة.

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في إناء آخر يضرب البيض ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

يمزج الدقيق والبقسماط ومزيج من البهارات فلفل أسود، بهارت، كاري، بابريكا ثوم وبصل بودر.

يغمس البفتيك في البيض ومن ثم في مزيج البقسماط.

تسخن مقلاة ويضاف بها ملعقتين كبيترين زبدة ونصف كوب زيت.

يقلى البفتيك فى مزيج الزبدة.

بعد الانتهاء من قلي البفتيك تصاف ملعقتين دقيق وتحمر حتى يأخذ اللون الزهبي ثم يضاف اليه 2 كوب حليب ويقلب جيدا.

يضاف الجبن الشيدر للدقيق مع الاستمرار في التقليب.

فى ايناء اخر تهرب البطاطس المسلوقه وتضاف اليها كريمة طهي وربع كوب حليب وملعقة من الثوم المفروم وتتبل بالملح والفلفل الاسود والكمون وتقلب جيدا.

يقدم البفتيك مع البطاطس البورية والممكرونة وصوص الجبنة.

تقدم القطائف المحضية كريمة بعد تناول الفطار بمدة ساعة على الأقل.

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