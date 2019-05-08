بالصور| مراحل تطور الكنافة.. من القشطة لـ دولسي دي ليتشي

تعتبر الكنافة من الحلويات "المرنة"، والتي يمكن إضافة كثير من المحليات إليها، وتزيينها بكافة الطرق والأشكال، بداية من العسل والقشدة وهي مكوناتها العربية التقليدية، وحتى الكنافة "المولتن".

ودولسي دي ليتشي، آخر أشكال الكنافة، والتي تقدم رمضان الحالي 2019، وهو ما يعد تجديدا غريبا على الحلوى الشرقية.

ويستعرض التقرير التالي مراحل تطور الكنافة.

كنافة بالقشدة

تقدم محلاة بالشربات التقليدي وتوضع بين طبقاتها القشطة أو الكريمة.

كنافة ملفولة

وتصنع على أصابع اليد، وتحلى بالشربات، يوضع داخلها مكسرات وقشطة، وأحيانا كاسترد وكريمة.

كنافة بالشوكولاتة

تعد الكنافة بالطريقة التقليدية، وتحشى حشو كاسترد الشوكولاتة أو كريمة الشوكولاتة.

كنافة مولتن

تطهى الكنافة في الفرن مع عمل حواف عريضة لها، وعند خروجها من الفرن يوضع عليها صوص شوكولاتة.

كنافة آيس كريم

بولات من الآيس كريم تزين الكنافة المحمرة في الزيت، والمحلاه بالشربات.

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كنافة ريد فيلفيت

تعد بطبقات من كريمة السكر والفانيليا ومغطاة بطبقة كريمة الجبن، ثم قطع الرد فلفت.

كنافة بالمانجو

هي كذلك من أبرز أنواع الكنافة المحببة للكثيرين، وتعد بطبقات من الكنافة، والكريمة، وقطع المانجو.

كنافة دولسي دي ليتشي

تصنع الكنافة بالحليب المكثف، الذي يصنع بوضع علية الحليب في ماء مغلي لمدة ساعتين، ثم وضعه على الكنافة، وهو الحليب المكرمل المكثف.

وتُعد "الكنافة" من أبرز الحلويات الشرقية عند العرب بصفة عامة وعند المصريين بصفة خاصة.

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