الملكة رانيا تصطحب فتيات يتيمات إلى العمرة

اصطحبت الملكة الأردنية رانيا عبدالله، اليوم، عددا من الفتيات اليتيمات والسيدات المستفيدات بجمعيات خيرية بمحافظات المملكة من أجل أداء مناسك العمرة.

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ونجحت الملكة بتلبية رغبة المجموعة بأداء العمرة، بعد عدة طلبات وصلتها خلال جولتها في محافظات الأردن، وستقضي المجموعة المصاحبة للملكة 4 أيام بالأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية.

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