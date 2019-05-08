الملكة رانيا تصطحب فتيات يتيمات إلى العمرة

اصطحبت الملكة الأردنية رانيا عبدالله، اليوم، عددا من الفتيات اليتيمات والسيدات المستفيدات بجمعيات خيرية بمحافظات المملكة من أجل أداء مناسك العمرة.
ونجحت الملكة بتلبية رغبة المجموعة بأداء العمرة، بعد عدة طلبات وصلتها خلال جولتها في محافظات الأردن، وستقضي المجموعة المصاحبة للملكة 4 أيام بالأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية.
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